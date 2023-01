Wie man sich Namen besser merkt 

„A Name a Day Keeps Alzheimer's away“, meint Gedächtnisexpertin Sommer. Sich Namen zu merken ist gut für das Köpfchen, das Miteinander und jedes Gespräch. Wie gelingt es?

Ich kenn dich doch. Nur, wie heißt du denn bloß noch?“ Da steht man vor einer Person, spricht mit ihr. Aber ihr Name ist einem einfach entfallen. Man sucht danach, aber die Synapsen greifen ins Leere. Man führt das Gespräch fort, aber eher oberflächlich. Man driftet in Gedanken ab, windet sich um den Namen, man wühlt wie verrückt in der mentalen Schublade nach einem Anhaltspunkt. Wie wird man dort schneller fündig? Kann man lernen, sich Namen besser zu merken und richtig zuzuordnen?

Auf jeden Fall, weiß Gedächtniskünstlerin Luise Maria Sommer. Dies sei auch eines der wichtigsten Anliegen der Teilnehmer ihrer Seminare, erzählt sie. Natürlich, sie alle profitieren von einem guten Namensgedächtnis: die Lehrerin, die keine Schwierigkeiten hat, ihre 33 Schüler gleich mit Namen zu kennen. Der Manager, der im Meeting jeden Teilnehmer persönlich anspricht. Die Fitnesstrainerin, die die Teilnehmer ihres Kurses dadurch extra motivieren kann oder der Herr auf der Party, der sich nach einer netten Begegnung auch noch Stunden danach an den Namen der Person erinnern kann. „Mein Gegenüber merkt sich meinen Namen, er hält mich für bemerkenswert. Natürlich fühle ich mich dann geehrt und wertgeschätzt“, erläutert Sommer. Es sei nur eine Frage des Trainings, sagt sie: „Namen sind am Ende nichts anderes als Vokabel, die wir lernen können. Sie sind die Lieblingsvokabel jedes Menschen.“