Großbrand in Tirol griff auf zwei Häuser über

180 Feuerwehrleute standen Sonntagfrüh in Pfunds in Tirol im Einsatz. Ein unbewohntes Wirtschaftsgebäude fing Feuer. Der Brand griff auf die Holzkonstruktion eines Wohnhauses über und breitete sich aus.

Bei einem Großbrand im Ortszentrum von Pfunds (Bezirk Landeck) ist Sonntagfrüh ein unbewohntes Wirtschaftsgebäude abgebrannt. Die Flammen griffen auch auf die Holzkonstruktion eines Wohnhauses über, bei einem zweiten Wohnhaus fingen der Balkon und die Holzverschalung Feuer. Nach Angaben der Polizei standen 180 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache gegen 4.45 Uhr aus. Als die Feuerwehrleute am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Die umliegenden Häuser und auch ein Hotel wurden evakuiert. Die Lösch- und Aufräumarbeiten waren am Sonntagvormittag noch im Gang, die Ortsdurchfahrt durch Pfunds war deshalb gesperrt.