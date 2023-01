Wien startet ab 1. Februar mit kostenloser HPV-Impfung

Gemäß Bund-Länder-Einigung gibt es eine Ausdehnung der Gratis-Aktion bis zum 21. Geburtstag. Bisher war die Impfung nur im Alter von neun bis inklusive elf Jahren gratis.

In Wien startet die kostenlose HPV-Impfung am 1. Februar. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Sonntag mit. Grundlage ist die jüngst erzielte Einigung von Bund, Ländern und Sozialversicherung, allen Personen im Alter von neun bis inklusive 20 Jahren - also bis zum 21. Geburtstag - eine kostenlose HPV-Impfung anzubieten. Bisher war diese nur im Alter von neun bis inklusive elf Jahren gratis.

Die Impfung ist gegen Krebsarten wirksam, für die Humane Papilloma-Viren verantwortlich gemacht werden. Neben dem häufigen Gebärmutterhals- sowie Scheiden- und Vulvakrebs bei der Frau betrifft Anal- und Rachenkrebs alle Geschlechter und das Peniskarzinom den Mann.

Impftermine ab sofort buchbar

Die HPV-Impfung war 2014 für Mädchen und Buben ins kostenlose Kinderimpfprogramm aufgenommen worden. Nun wird die Altersgrenze ausgeweitet. Die Impfung startet in Wien ab dem 1. Februar und wird in ausgewählten städtischen Impfzentren sowie im niedergelassenen Bereich verfügbar sein. Ein Impftermin kann entweder online auf www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450 gebucht werden. Dies ist ab sofort möglich.

Finanziert werden die Impfstoffe zu zwei Drittel über den Bund, je ein Sechstel wird von der Sozialversicherung und dem jeweiligen Bundesland bezahlt. Die Kosten für die Verimpfung selbst werden laut Hacker-Büro von den Bundesländern getragen.

Verabreicht werden im Gratis-Impfprogramm zwei Teilimpfungen. Sollte eine davon bereits vor dem 1. Februar 2023 durchgeführt worden sein, dann ist eine nachträgliche Kostenrefundierung nicht möglich. Erfolgt die zweite Teilimpfung danach, dann sei diese aber selbstverständlich kostenlos, wird betont. Erfolgt die erste Teilimpfung noch vor dem 21. Geburtstag, dann ist die zweite Teilimpfung auch dann kostenlos, wenn sie nach dem Stichtag erfolgt.

Empfehlung für alle Personen bis 30

"Die HPV-Impfung ist viel zu wenig bekannt, obwohl sie so einen großartigen Schutz vor einer schweren Krebserkrankung bieten kann. Es ist ein Glück, dass es eine so gute Impfung gegen HPV gibt und deshalb bitte ich alle jungen Wienerinnen und Wiener, dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen. Besonders den Burschen und jungen Männern möchte ich nahelegen, nicht unnötig eitel zu sein, wenn es darum geht, sich selbst und ihr Umfeld zu schützen", betonte Hacker.

Die Schutzwirkung der Impfung ist vor den ersten sexuellen Kontakten am höchsten, die Impfung ist aber auch bei sexuell aktiven Personen sinnvoll und empfohlen. Für Personen im Alter von neun bis inklusive 20 Jahren umfasst das Impfschema zwei Teilimpfungen mit einem Mindestabstand von sechs Monaten. Ab dem 21. Geburtstag umfasst das Impfschema drei Teilimpfungen. Laut dem österreichischen Impfplan wird die HPV-Impfung allen Personen "bis zum vollendeten 30. Lebensjahr unbedingt empfohlen, danach optional". Auch wenn sie für ältere Personen dringend empfohlen wird, ist es für sie oft eine Kostenfrage. Allein der österreichweite Abgabepreis in Apotheken beträgt 215,50 Euro pro Dosis. Die Gesamtkosten für drei Impfungen belaufen sich somit auf mindestens 646,50 Euro - Impfgebühren sind hier noch keine inkludiert.