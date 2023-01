Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrte der Wiener Ärzteball in die Hofburg zurück. Und mit ihm zahlreiche hochkarätige Gäste.

Unter dem Motto „Meet the Medics“ fand am Samstagabend der 71. Wiener Ärzteball statt. Mit Walzer, Swing, Jazz & Co. sowie den kultigen „Bad Powells“ als Mitternachtseinlage erwartete die Gäste in der Hofbrug ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Die Ballspenden, ein Kunsthandruck, wurden von Studierenden der Akademie der Bildenden Künste entworfen. Eröffnet wurde der Ball von Studierenden der Universität für Musik und Kunst.

Bereits zur Tradition geworden ist der Charity-Schwerpunkt des Balls. Diesmal ging der Reinerlös an das Kinderhospiz MOMO, ein mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam in Wien, das schwerkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Familien zu Hause – medizinisch, pflegerisch und psychosozial – begleitet.

Unter den Gästen waren unter anderem Nobelpreisträger Eric Kandel mit Gattin Denise, Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, mit Gattin Christa, Osahon Enabulele, Präsident des Weltärztebundes (World Medical Association, WMA), mit Gattin Joan sowie Dr. Frank U. Montgomery, Präsident und Vorstandsvorsitzender des WMA.

(c) Stefan Seelig

