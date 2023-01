Novak Djokovic: Noch immer ohne Ablaufdatum

Der Serbe Novak Djoković, 35, wehrte den Angriff der nächsten Generation in Australien fast mühelos ab. Warum seinem 22. Grand-Slam-Titel sehr wahrscheinlich weitere folgen werden.

Beobachter hatten Stefanos Tsitsipas vor dem ersten Ballwechsel des Australian-Open-Endspiels einiges zugetraut. Wenn jemand Novak Djoković dieses Jahr in Down Under gefährlich werden könnte, dann der 24-jährige Grieche, der die Filzkugel in den vergangenen zwei Wochen wirklich präzise und hart getroffen hatte und auch mental gefestigt wirkte.

Von seinem ersten Grand-Slam-Titel war Tsitsipas am Sonntag aber letztlich so weit entfernt wie Athen von Melbourne. Im Endspiel gelang ihm kein einziger Satzgewinn. Das 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5) war eine weitere Machtdemonstration von Novak Djoković, der seinen zehnten Triumph in Australien und den 22. auf Grand-Slam-Ebene (Rekord von Rafael Nadal egalisiert) feierte.