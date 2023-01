Das Ball-Wochenende der Wissenschaft

Der Ärzteball in der Hofburg, der Ball der Technik im Grazer Kongress und der Ball der Wissenschaft gingen an diesem Wochenende über die Bühne. Der Regenbogenball wurde 25.

Wien/Graz. Unter dem Motto „Meet the Medics“ kehrte am Samstagabend der Wiener Ärzteball nach der Pandemiepause in die Hofburg zurück. Eröffnet wurde er von Studierenden der Universität für Musik und Kunst. Unter den Gästen waren Nobelpreisträger Eric Kandel, Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Osahon Enabulele, Präsident des Weltärztebunds WMA, und Frank U. Montgomery, Präsident und Vorstandsvorsitzender des WMA. Der Reinerlös des Balls wird traditionell gespendet, diesmal an das Kinderhospiz Momo.

„Neue Dimensionen tanzen“ war das Motto des Balls der Technik im Grazer Congress. Vor ausverkauftem Haus lud TU-Graz-Rektor Harald Kainzzu neuen Dimensionen in der Wissenschaft. Denn die Gäste, darunter AVL-Chef Helmut List, der steirische Wirtschaftskammer-Präsident, Josef Herk,und Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, erwarteten mit einem Billardkugel-Wellenpaket, geometrischen Animationen etc. ungewohnte Einblicke in Physik, Mathematik, Luftfahrt. Am Tanzparkett gesichtet: Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien und Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz, sowie die Rektoren Peter Riedler (Uni Graz), Wilfried Eichlseder(Montanuni Leoben) oder Karl Peter Pfeiffer (FH Joanneum). Eigens angereist waren Hans Jürgen Prömel, Gründungspräsident der TU Deutschland, und Sir Jim McDonald, Rektor der University of Strathclyde in Glasgow.

Im Parkhotel Schönbrunn ging am Samstag die 25. Auflage des Regenbogenballs über die Bühne. Das Motto: „The Roaring Twenties“. Durch den Abend führte der Musikjournalist und Moderator Peter Schreiber, die Mitternachtseinlage kam von Marta Karta.

Als „Wiens jüngsten Traditionsball“ bezeichnet sich der Ball der Wissenschaft im Wiener Rathaus, der am Samstagabend stattfand. Organisator Oliver Lehmann hatte im Vorfeld von einer wichtigen Rolle des Balls gegen Wissenschaftsskepsis gesprochen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2023)