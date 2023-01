Christa Kummer ist die neue Präsidentin des Grünen Kreuz. Über dessen Anliegen – und die Anfänge des Jägerballs, der sein 100-Jahr-Jubiläum feiert.

Es war ein großer Erfolg. „Der Saal war ausnehmend schön dekoriert, das Parkett ölglatt, es gab Champagner- und Lebzeltenbuden“, resümierte man in der Hugo'schen Jagdzeitung. Nur mit der Kleidung war man nicht ganz zufrieden: „Die Veranstalter mögen sich (...) bei allem Gelingen der gutbesuchten Faschingsunterhaltung darüber klar geworden sein, wie schwer es ist, die Jäger Wiens von anderem Publikum zu sondern und die Damen in den einem Jägerballe angemessenen Trachten aufs Parkett zu kriegen.“

Es war der 4. März 1905, an dem eine Gruppe Jäger rund um Alexander Prinz zu Solms-Braunfels zum ersten Mal zum Jägerball geladen hatte. Ort des Geschehens war das Hotel Continental, das Ziel, in Not geratenen Jägern und deren Familien zu helfen. Es kam so viel Geld herein, dass Erzherzog Franz Salvator von Habsburg-Lothringen noch im gleichen Jahr den Verein Grünes Kreuz gründete, um – mit dem Ball als Einnahmequelle – ein soziales Fürsorgenetz zu etablieren.