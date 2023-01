Wie auf die Energiewende setzen?

Die Energiekrise dürfte den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. Einige Zertifikate bieten Chancen, breit gestreut in den Sektor zu investieren.

Wien. Der Klimawandel rückt zusehends in den gesellschaftlichen Fokus. Allein die sogenannten Klima-Kleber sorgen in diesem Zusammenhang immer wieder für Schlagzeilen. Bei dieser Gruppierung geht es um jene Umweltaktivisten, die sich selbst als letzte Generation betiteln und regelmäßig an Straßenkreuzungen festkleben, um auf den wachsenden Ausstoß fossiler Brennstoffe aufmerksam zu machen. Freilich, die Aktionen sorgen für zunehmende Kontroverse.

Dabei findet ein Umdenken bereits statt. Das zeigt etwa das jüngste Stimmungsbarometer in Österreich. Dieses wird seit 2015 jährlich von Deloitte, der WU Wien und Wien Energie gemessen, um die Meinung der heimischen Bevölkerung rund um das Thema erneuerbare Energien zu erheben. Heuer wurden einmal mehr gut 1000 Personen wurden befragt. Dem Ergebnis zufolge ist die Zustimmung für erneuerbare Energieprojekte so hoch wie nie. So gewannen nebst der Fotovoltaik Kleinwasserkraftwerke (78 Prozent) und Windkraftanlagen (69 Prozent) angesichts der globalen Energiekrise an Zustimmung.