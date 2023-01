Bullen schauen falsche Daten an

Ein Hedgefonds warnt, dass Investoren bei ihren Entschei-dungen Rückwärtsdaten im Blick haben und daher Wichtiges übersehen.

New York. Investoren in US-Aktien und Ramschanleihen haben die Gefahr einer Rezession in diesem Jahr nicht ausreichend eingepreist. So sieht es ein auf Asien fokussierter Hedgefonds, der 2022 mit gut getimten Wetten auf Chinas Erholung eine überdurchschnittliche Performance erzielte.

Der S&P 500 und hochverzinsliche Unternehmensanleihen lassen „den Konjunkturzyklus und das Risiko einer Rezession außer Acht“, was sie anfällig für einen weiteren Ausverkauf macht, so Nicholas Ferres, Chief Investment Officer bei Vantage Point Asset Management in Singapur.