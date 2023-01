Warum der ernste General Pavel die Tschechen überzeugte

Petr Pavel besiegte bei der Präsidentenwahl den Populisten Andrej Babiš mit moderaten Ansätzen – und einem klaren Pro-Nato-Kurs.

Prag. „Zehn Prozent Erleichterung, fünf Prozent Freude. Der Rest ist das große Gewicht der Verantwortung.“ So antwortete der frisch gewählte tschechische Präsident Petr Pavel im ersten großen Fernsehinterview nach der mit 58 zu 42 Prozent gewonnenen Stichwahl gegen Andrej Babiš auf die Frage, welche Gefühle ihn bewegen.



In der Tat wirkte der 61-jährige Berufssoldat auch während des Wahlkampfes nicht unbedingt wie jemand, der Freude gern nach außen zeigt. „Aber er ist ein lustiger, geselliger Zeitgenosse“, beruhigte jemand aus Pavels Team. „Vor allem aber ist er ernsthaft, hat großen Respekt vor der Aufgabe, die da auf ihn wartet.“ Mit Sicherheit hat Pavel auch während des harten Wahlkampfes vor der Stichwahl das Lachen verlernt. Die angesehene Kommentatorin Lenka Zlámalová vom Internetportal „Echo24“ konstatierte: „Niemals hat dieses Land einen so zutiefst abstoßenden Wahlkampf erlebt.“ Die Verantwortung dafür habe Pavels Widersacher Andrej Babiš.