Wenn große Ungleichheit auf kleines Wachstum trifft

Lateinamerika. Eine Reihe von Übeln belastet die Staatenwelt Süd- und Zentralamerikas. Die Wut der Habenichtse auf die Eliten ist riesig.

Nach den für Lateinamerika wirtschaftlich verheerenden Jahren 2020 und 2021, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, gab es im vergangenen Jahr immerhin wieder ein Wachstum von rund 3,5 Prozent. Zugleich schwemmte neuerlich eine „rosa Welle“ durch Südamerika, mit Machtwechseln hin zu linksorientierten Präsidenten in Kolumbien und Brasilien (in Argentinien, Chile, Bolivien und Peru regierten bereits linksgerichtete Staatschefs, während Venezuela und das zentralamerikanische Nicaragua linke Diktaturen sind).

Doch das neue Jahr begann mit einem doppelten politischen Schock. Gerade einmal acht Tage nach seiner Vereidigung für eine dritte Amtsperiode sah sich in Brasilien Luis Inácio Lula da Silva mit dem Versuch konfrontiert, ihn zu stürzen. Am 8. Jänner stürmten ein paar Tausend rechte Fanatiker in der Hauptstadt Brasilia den Regierungssitz, das Kongressgebäude und den Obersten Gerichtshof. Sie wollten so einen Militärputsch provozieren, der den im Herbst abgewählten rechtsgerichteten Rabaukenpräsidenten Jair Bolsonaro zurück aus dem Exil in Florida und möglicherweise erneut an die Macht gebracht hätte.