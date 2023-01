Rotes Debakel lässt Führungsdebatte erwarten

SPÖ-Wahlfeier in der Zentrale der Sozialdemokraten

Das schlechteste Ergebnis in der Geschichte wird die Führungsdebatte in der Partei beschleunigen. Im Land könnte Schwarz-Rot bevorstehen.

St. Pölten. „Gut schaut's nicht aus“, sagt ein Mitarbeiter des SPÖ-Landtagsklubs. Es ist 16 Uhr, die Wahllokale haben noch nicht alle geschlossen, Hochrechnungen liegen auch noch keine vor. Aber man kennt schon die ersten Teilergebnisse. Und die lassen eine kräftige Wahlniederlage erwarten. Genau so sollte es dann eine Stunde später, bei der ersten Hochrechnung im ORF, kommen.

Rund 50 Funktionäre haben sich im SPÖ-Klub im Landhaus versammelt, um die Hochrechnung gemeinsam anzusehen. Auch da sieht man ernste Gesichter, die Hoffnungen sind gering. Trotzdem brandet gleich zu Beginn Jubel auf: Als nämlich das Ergebnis der ÖVP verkündet wird. Gleich danach ist es mit dem Jubel wieder vorbei. Die SPÖ verliert Stimmen und ein Mandat – und rutscht hinter die FPÖ auf Rang drei zurück. Betretene Gesichter sind die Folge, einige applaudieren pflichtschuldig, die meisten können sich nicht einmal dazu durchringen.

Parteichef Franz Schnabl ist hier nicht anwesend, es liegt an Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar, das Ergebnis zu erklären – es schönzureden, versucht nicht einmal er. Immerhin habe man das Ziel erreicht, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen, kann er dem Ganzen noch etwas Gutes abgewinnen. Und er hofft noch auf ein besseres Abschneiden in den größeren Gemeinden – aber so ganz scheint er das auch selbst nicht zu glauben.