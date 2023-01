Das Schwarz in Blau-Gelb ist verblasst

Bundeskanzler Karl Nehammer sah am Sonntagabend in der thematischen „Gemengelage“ die wichtigste Ursache für die Niederlage im ÖVP-Kernland.

Der befürchtete Verlust trat ein, die absolute Mehrheit ist weg. Die Wahlparty fiel entsprechend karg aus. Der Kanzler schaute immerhin vorbei.

St. Pölten. Gestartet hatte man den Wahlkampf im Veranstaltungszentrum VAZ vor 2500 Gästen, den Abschluss beging man in einem kleinen Raum im hintersten Eck des ÖVP-Klubs im vierten Stock am Traisenufer: Mit 39,9 Prozent der Stimmen fällt die ÖVP in Niederösterreich wie prognostiziert recht tief – trotz ihres klaren Wahlsiegs: 9,8 Prozentpunkte verliert sie im Vergleich zu 2018. Es ist das historisch schlechteste Ergebnis im ÖVP-Kernland.

Bleibt es dabei, verliert sie nicht nur die absolute Mehrheit im Landtag. Sie wird damit darüber hinaus auch die Absolute in der nach Proporz besetzten Landesregierung verlieren.