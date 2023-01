Sie war in Serien wie „Star Trek: Enterprise“, „Vampire Diaries“ und „24“ zu sehen. Mit 45 Jahren hat die Schauspielerin den Kampf gegen den Krebs verloren.

Die amerikanische Schauspielerin Annie Wersching ist im Alter von nur 45 Jahren an Krebs gestorben. Wersching trat in ihrer Karriere in Dutzenden TV-Serien auf. Neben "Star Trek: Enterprise", später auch "Star Trek: Picard", war sie auch in "Bosch" und "General Hospital" zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Thriller-Serie "24“, in der in Echtzeit pro Staffel je ein Tag im Zeichen der Terrorbekämpfung stand.

"Die Welt hat heute ein Licht verloren", schrieb "24"-Star Kiefer Sutherland (56). Wersching sei eine der großartigsten Schauspielerinnen gewesen, mit denen er je gearbeitet habe. Auch Neil Druckmann, Entwickler des Videospiels "The Last of Us", in dem die 45-Jährige eine Sprechrolle hatte, gedachte Wersching: "Annie, du hast uns viel zu früh verlassen."

Druckmann und die Schauspielerin Jeri Ryan (54) ("Stark Trek: Picard") riefen dazu auf, für die Familie der Verstorbenen zu spenden. Auf der Seite GoFundMe wurde eine Kampagne für Werschings Söhne gestartet - nach 13 Stunden kamen dort über 135.000 Dollar (etwa 124.000 Euro) zusammen.

(APA/dpa)