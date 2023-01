„Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst“, entschuldigt sich der Konzern für die „die Beunruhigung, die er in der westaustralischen Bevölkerung ausgelöst hat“. Die Suche nach der winzigen radioaktiven Kapsel läuft auf Hochtouren.

Der britisch-australische Bergbauriese Rio Tinto untersucht das Verschwinden einer radioaktiven Kapsel in Westaustralien. "Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Wir sind uns bewusst, dass dieser Vorfall sehr besorgniserregend ist, und bedauern die Beunruhigung, die er in der westaustralischen Bevölkerung ausgelöst hat", erklärt der Chef der Eisenerzsparte des Konzerns, Simon Trott, am Montag. Rio werde den Vorfall untersuchen.

Ersten Berichten zufolge wurde der Verlust erst rund zwei Wochen nachdem die Kapsel das Minengelände verlassen hatte, entdeckt. Rio teilte mit, dass es von der Transportfirma am 25. Jänner über das Verschwinden informiert worden sei.

Die mit Cäsium-137 gefüllte Kapsel sei auf dem 1200 Kilometer langen Transport von einer Mine nördlich der kleinen Stadt Newman in der abgelegenen Kimberley-Region zu einer Lagereinrichtung bei Perth verloren gegangen, teilte die australische Strahlenschutzbehörde mit. Die Kapsel gibt eine Strahlenbelastung ab, die etwa zehn Röntgenbildern innerhalb einer Stunde entspricht. Die Behörde empfiehlt einen Mindestabstand von fünf Metern zu dem radioaktiven Material.

