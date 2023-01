Der österreichische Wahlkalender bis 2025

Kärnten wählt am 5. März und Salzburg am 23. April den Landtag neu. Die Nationalratskür ist spätestens im September 2024 fällig.

Nach der Landtagswahl in Niederösterreich vom 29. Jänner geht es gleich im Frühjahr mit zwei weiteren Landes-Wahlen weiter: Kärnten wählt am 5. März und Salzburg am 23. April den Landtag neu. Im Mai gibt es noch ÖH-Wahlen. Der Herbst 2023 ist dann - wenn es keine Vorverlegungen gibt - wahlfrei. 2024 steht ein starkes Wahljahr an: Im Frühjahr findet die EU-Wahl statt, im Herbst die nächste Nationalratswahl sowie die Landtagswahlen von Vorarlberg und der Steiermark.

Damit liegt 2024 der Wahlschwerpunkt im Herbst - sofern die Legislaturperioden vollständig ausgeschöpft werden. Die Nationalratskür ist spätestens im September 2024 fällig, die Vorarlberg-Wahl im Oktober und jene in der Steiermark im November.

Bei den weiteren Landtagswahlen im heurigen Frühjahr steht in Kärnten eine rot-schwarze Koalition am Prüfstand. Spannend wird dort, ob SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser sein extrem starkes Ergebnis von 47,9 Prozent im Jahr 2018 halten kann. Erstmals der Wahl stellt sich die - aktuell einzige - Dreierkoalition aus ÖVP, Grünen und NEOS in Salzburg. ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer kann wohl nicht darauf hoffen, den großen Wahlsieg des Jahres 2018 zu wiederholen

(APA)