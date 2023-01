Viertes Mandat der Grünen geht an Dominic Hörlezeder

Der 1984 geborene Mostviertler fungiert aktuell als Vizebürgermeister in Amstetten.

Die Grünen haben am Sonntag bei der Landtagswahl in Niederösterreich ein viertes Mandat und damit auch den Klubstatus zurückgewonnen. Gehen wird der neu dazugekommene Abgeordnetensitz an den Listenvierten Dominic Hörlezeder, hieß es aus der Partei. Der 1984 geborene Mostviertler fungiert aktuell als Vizebürgermeister in Amstetten.

Das bisherige Landtagsteam der Grünen bleibt darüber hinaus unverändert. Landessprecherin Helga Krismer, Georg Ecker und Silvia Moser werden Abgeordnete bleiben. In Sachen Gremien planen die Grünen für Freitagnachmittag einen Landesausschuss.

Analysiert und interpretiert wird da das Wahlergebnis. Spitzenkandidatin Krismer und Co. kamen laut vorläufigem Endresultat auf 7,58 Prozent und verbuchten im Vergleich zu 2018 ein Plus von 1,15 Prozentpunkten für sich. Der Mandatsstand erhöhte sich von drei auf vier.

Das zweitbeste Ergebnis der Grünen im Bundesland wurde im Fliegerbräu in St. Pölten bis in die Nachtstunden hinein gefeiert. Die Grünen präsentierten sich in dem direkt gegenüber der ÖVP-Parteizentrale gelegenen Lokal in Tanzlaune. Ein Stelldichein gab sich auch Umweltministerin Leonore Gewessler. Für (den heutigen) Montag wurde nach den Wochen das Wahlkampfs - zumindest in medialer Sicht - ein Ruhetag angekündigt.

(APA)