Wednesday-Darstellerin Lisa Loring ist tot

Lisa Loring in der ersten Staffel.

Sie spielte in den 60er Jahren in der Original-Serie "Die Addams Family" die düstere Tochter des Hauses. Nun starb Lisa Loring im Alter von 64 Jahren.

Die Rolle der Wednesday Addams war ihre bekannteste. Fast 60 Jahre ist es her, dass sie die übel gelaunte, düstere Tochter der Addams Family gespielt hat. Nun starb sie infolge eines Schlaganfalls, wie ihre Tochter dem Branchenblatt "Variety" bestätigte. Loring wurde nur 64 Jahre alt. Ihre Freundin Laurie Jacobson schrieb auf Facebook: "Sie wird in unseren Herzen immer Wednesday Addams bleiben." Die Schwarz-Weiß-Serie "Die Addams Family" (1964–1966) wurde ab den 1970er Jahren auch in Deutschland gezeigt.

Im vergangenen Jahr war sie wegen einer Neuinterpretation wieder in aller Munde: Der Streamingdienst Netflix hatte eine neue Serie rund um die Figur Wednesday veröffentlicht - und erzielte damit einen großen Erfolg. Der Achtteiler stellte Streamingrekorde auf. Die neue Hauptdarstellerin Jenna Ortega ist - im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin - kein Kinderstar: Sie ist 20 Jahre alt.

Die ganze Familie (c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-images.de)

(red.)