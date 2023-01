Umsatzstarker Jahresendspurt 2022 bei Wiener Zinshäusern

Otto Immobilien: Im 4. Quartal 2022 wurden rund 107 Mio. an Volumen verkauft. Family Offices und Private waren besonders aktiv.

Es war ein erfolgreicher Jahresendspurt für das Zinshaus-Team von Otto Immobilien: Im vierten Quartal 2022 wurden Zinshäuser mit einem Volumen von gesamt rund 107 Mio. verkauft - und dies trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes, heißt es am Montag in einer Aussendung. „Die Marktteilnehmer finden sich unter den geänderten Rahmenbedingungen immer besser zurecht, wobei in der derzeitigen Zinslandschaft eigenkapitalstarke Käufer und hier wiederum Privatpersonen und Family Offices besonders aktiv sind“, berichtet Mag. Philipp Maisel, Teamleiter Zinshaus bei Otto Immobilien.

Tendenz zu Paketverkäufen

Unter den Transaktionen im vierten Quartal 2022 befanden sich unter anderem: ein Zinshaus-Unikat im Herzen der Wiener Innenstadt, ein Paket mit gut erhaltenen Eckzinshäusern mit geringem Leerstand und hohem Ausbaupotential, ein Stiftungshaus im 12. Bezirk mit Entwicklungspotential, das an ein Architekturbüro verkauft wurde, ein voll entwickeltes Eckzinshaus Nähe Schönbrunn aus Privatbesitz, das an einen Short-Stay-Betreiber ging und ein historischer Dreikanter im Zentrum von Mödling, das von einem Entwickler erworben wurde. „Wir freuen uns über die weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit mit langjährigen, aber auch neuen Kunden. So wurden wir beispielsweise gerade für Objekte im 1. und im 4. Bezirk exklusiv mandatiert“, berichtet Dipl.-Kfm. Christoph Lukaschek, Abteilungsleiter Investment bei Otto Immobilien.