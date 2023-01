Ungehörte Klimasorgen der Jugend

Ein Großteil der unter 30-Jährigen hat das Gefühl, dass seine Anliegen zum Klima nicht ernst genommen werden. Jugendvertreter sehen die Politik in der Verantwortung.

Wien. Es sind nicht nur jene wenigen, die sich auf die Straße kleben oder protestieren gehen: Wenn es um Klima oder die Umwelt geht, fühlen sich drei Viertel der Jugendlichen in Österreich von der Politik nicht ernst genommen.

Rund 60 Prozent der unter 30-Jährigen glauben, dass sich das auch in Zukunft nicht ändert. Das ergab eine Umfrage des EU-Jugenddialogs, deren Ergebnisse für Österreich am Montag von der Bundesjugendvertretung (BJV) präsentiert wurden. „Das sollte für die Politik ein Alarmsignal sein“, sagte Sabir Ansari, Vorsitzender der BJV, der in den Umfrageergebnissen einen Vertrauensverlust in die Politik ortet.