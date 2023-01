Anna Sorokin soll Reality-TV-Show bekommen

Jede Menge Prominente sollen sich mit Anna Sorokin aka Anna Delvey im Rahmen einer neuen Reality-Serie ein Mahl teilen. Die Hochstaplerin hält sich hartnäckig in New Yorkers High Society.

Dinnerpartys in ihrem Eigenheim - so das Konzept der Reality-Show von Anna Sorokin, der verurteilten Hochstaplerin aka Anna Delvey. Wo auch sonst soll geschlemmt und geredet werden, schließlich steht die 32-Jährige derzeit unter Hausarrest. Sie hat ihr Visum überzogen, ihr Apartment in Manhatten bewohnt sie jetzt mit Fußfessel. Berühmtheiten, Mogule und Glitterati sollen ihr dort bald nach und nach Besuch abstatten, im Rahmen einer neuen Reality-Show mit dem vorläufigen Titel „Delvey's Dinner Club“.

Es wäre die zweite Serie, die sich mit Anna Sorokin beschäftigt, die erste, in der sie selbst vor der Kamera stünde. „Inventing Anna“ basiert auf einem realen Fall, ihrem Fall: Vier Jahre lang narrte die russisch-deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin unter anderem Namen New Yorks High Society, ehe sie 2017 verhaftet und 2019 wegen Diebstahls zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Noch im Gefängnis verkaufte sie Netflix die Rechte an ihrer Geschichte, womit sie die ihr auferlegte Geldstrafe beglich.

Julia Garner als Anna Delvey in der Serie "Inventing Anna". (c) NICOLE RIVELLI/NETFLIX

Wegen guter Führung kam sie eher wieder frei. Es bleiben eine Fußfessel und ein Social-Media-Verbot. Ob sie nach Deutschland abgeschoben werden soll, steht noch nicht fest. Zuvor hatte Sorokin Einspruch gegen eine Abschiebung eingelegt.

Ein Blick auf die wahre Anna Delvey

Sorokin zeigt sich dankbar für die ihr gebotene Möglichkeit, ihre „Vision einem breiteren Publikum nahezubringen und einen Blick auf die wahre Anna Delvey zu werfen“, so Sorokin in einer Pressemitteilung. Mit natürlich fein selektierten Leuten wolle sie Lebensgeschichten austauschen und ein kulinarisches Erlebnis teilen. Gegenüber „Page Six“ verriet die Hochstaplerin ihre Traumgäste, darunter der US-Innenminister, Alejandro Mayorkas, Sängerin Madonna, Tech-Milliardär Elon Musk, Künstlerin Marina Abramović und Autorin Ottessa Moshfegh.

„Oft wird gesagt, dass man jemanden am besten kennenlernt, wenn man sich eine Mahlzeit teilt“, sagte Courtney White, Geschäftsführerin von Butternut, jener Firma, die die Serie koproduzieren soll, in gemeinsamer Sache mit Wheelhouse Entertainment. Das Produktionsstudio wiederum entstand in Partnerschaft mit Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel. Aktuell wirbt man um Käufer. Wird man fündig, so gelingt es Sorokin wohl in der High Society zu bleiben, ganz nach ihrem Bestreben.

(evdin)