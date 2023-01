Die mysteriöse Angriffswelle gegen Militäranlagen im Iran

Detonationen in einer Raketenfabrik und in einem Camp der Revolutionsgarde: Offenbar schickt Israel mit Drohnenattacke Botschaft an Irans Regime.

Der Angriff sei ein „provokantes“ Vorgehen gegen einen souveränen Staat gewesen, kritisierte Russlands Außenamt am Montag. „Solche destruktiven Aktionen könnten unvorhersehbare Konsequenzen für den Frieden und die Stabilität im Nahen Osten haben.“ Zuvor hatte es am Wochenende zwei Nächte hindurch Detonationen in mehreren iranischen Städten gegeben – offenbar israelische Drohenangriffe auf eine Rüstungsfabrik in Isfahan und auf andere Einrichtungen.

Damit eskaliert der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Und Teheran droht mit Vergeltung. Der iranische Außenminister, Hossein Amir-Abdollahian, bestätigte den – wie er sagte – „feigen“ Drohnenangriff in Isfahan; das Verteidigungsministerium erklärte, die Drohnen hätten nur leichte Sachschäden angerichtet. Dagegen zitierte die „Jerusalem Post“ Gewährsleute in westlichen Geheimdiensten mit der Einschätzung, der Angriff sei ein „riesiger Erfolg“ gewesen. Die „New York Times“ meldete, Isfahan sei ein Zentrum des iranischen Raketenprogramms. Einige Raketen bedrohen mit ihrer Reichweite auch Israel. Ein Video aus Isfahan, das von iranischen Oppositionsmedien auf Twitter verbreitet wurde, zeigte einen hellen Feuerball vor dem dunklen Nachthimmel.