Deutsches Statistikamt verschiebt Bekanntgabe neuer Inflationszahlen

Das Statistische Bundesamt in Deutschland hat die eigentlich für morgen, Dienstag, geplante Bekanntgabe der vorläufigen Inflationszahlen für Jänner auf die kommende Woche verschoben. Die Behörde begründete den ungewöhnlichen Schritt am Montag in Wiesbaden mit einem technischen Problem bei der Datenaufbereitung.

Die Bekanntgabe solle nun zwischen dem 6. und dem 10. Februar erfolgen, hieß es. Der genaue Termin werde am Freitag bekanntgegeben.

