Der Schlachtplan der türkischen Opposition gegen Erdoğan

Seit vielen Jahren steht Präsident Erdoğan an der Spitze der Türkei. Die Opposition will nun seine Ära beenden.

Eine Sechs-Parteien-Allianz will die Herrschaft des türkischen Staatschefs beenden - und seine Flugzeuge verkaufen. Am Montag stellte sie ihr Programm vor.

Es ist ein Bündnis aus sechs Oppositionsparteien, das den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei der Wahl am 14. Mai besiegen will. Am Montag hat das Bündnis den Wahlkampf eröffnet. Es präsentierte einen Plan zur Abschaffung von Erdoğans Präsidialsystem. Zudem verspricht die Opposition, die dem Staatschef Großmannssucht vorwirft, Bescheidenheit: So sollen Regierungsflugzeuge des Präsidenten verkauft werden. Zugleich stellen die Oppositionsparteien die Rechtmäßigkeit von Erdoğans Präsidentschaftskandidatur infrage.



In dem 240-seitigen Wahlprogramm mit mehr als 2300 Einzelvorhaben verpflichtet sich das Oppositionsbündnis zur Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie. Die Allianz will die Unabhängigkeit der Justiz und der Zentralbank sowie Meinungsfreiheit stärken und Parteiverbote erschweren. Der Präsident soll nur noch repräsentative Aufgaben wahrnehmen.