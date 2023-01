Das steckt hinter der dänischen Wurfgewalt

WM-Hattrick: Wie macht das kleine Dänemark das?

Was für ein Finale! Wie Dänemarks Handballer mit dem 34:29 zum dritten Mal in Folge zum WM-Titel marschierten, war an Spektakel kaum zu überbieten – und steht sinnbildlich für die dänische Dominanz.

Nichts wurde nämlich aus dem Duell der beiden Handballsuperstars, Dänemarks Mikkel Hansen und Nikola Karabatic von Finalgegner Frankreich. Vielmehr trumpfte das dänische Kollektiv auf, jeder Spieler, der da plötzlich im Rückraum auftauchte, war durch nichts und von niemanden aufzuhalten: Eine Mannschaftsleistung par excellence.