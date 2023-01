Die glücklosen ersten 100 Tage des Rishi Sunak

Die Tory-Regierung hat bisher kaum etwas vorzuweisen. Eine Bilanz nach knapp 100 Tagen unter Premierminister Sunak fällt eher bescheiden aus

Eigentlich wollte Rishi Sunak am Montag über das Gesundheitssystem reden. Genauer gesagt über seinen Rettungsplan für die Notfallmedizin, den er an dem Tag vorstellte – mehr Spitalbetten, mehr Rettungsautos. Aber stattdessen sprachen alle über den jüngsten Regierungsskandal, der dem Premier Kopfschmerzen bereitet.



Am Sonntag hatte Sunak den Kabinettsminister und Tory-Parteivorsitzenden Nadhim Zahawi gefeuert. Wochen zuvor war bekannt geworden, dass dieser eine saftige Summe an Steuern nachzahlen musste, inklusive Strafgeld. Weil er jedoch über seine Steuerprobleme nicht genügend transparent gewesen war, hatte er sich mehrerer schwerer Verstöße gegen den Ministerialkodex schuldig gemacht – so das Fazit des regierungseigenen Ethikberaters.