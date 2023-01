Niederösterreich heute

Der Schmerz über die unverständliche Niederlage sitzt noch tief. Sie muss erst einmal aufgearbeitet werden.

Der Interviewer: Frau Landeshauptfrau, was haben Sie falsch gemacht?

Die Landeshauptfrau: Wollen Sie Ihre Frage vielleicht noch einmal überdenken?



Der Interviewer: Frau Landeshauptfrau, wieso haben Ihre politischen Mitbewerber mutwillig den Weg des Miteinander verlassen?



Die Landeshauptfrau: Das ist eine völlig berechtigte Frage. Ich verstehe das auch nicht. Wir in Niederösterreich sind immer den Weg des Miteinander gegangen. Und jetzt das! Sie müssen übrigens nicht Mitbewerber sagen, Sie können ruhig Gegner sagen.



Der Interviewer: Nun ist aber aufgefallen, dass auch einige Wähler ein Stück des Weges des Miteinander nicht mehr mitgehen wollten. Woran, glauben Sie, lag das?



Die Landeshauptfrau: Das lag doch auf der Hand! Wegen der verzerrten Darstellung in den Medien. Sie natürlich ausgenommen.

Der Interviewer: Aber mit der Warnung vor Blau-Rot konnten Sie immerhin noch knapp 40 Prozent erreichen.



Die Landeshauptfrau: Vollkommen richtig beobachtet.



Der Interviewer: Vielen Dank für das Gespräch. (oli)

