Warum wir im Wirtshaus immer länger auf unser Essen warten müssen

Der Mangel an Fachkräften knabbert längst auch an der Servicequalität. Die Leidtragenden sind die Kunden, die gleichzeitig für den Restaurantbesuch immer mehr bezahlen. Über unqualifiziertes Personal, Finger in der Suppe und was wir von den USA lernen können.

Gäste: Jeannine Hierländer & Norbert Rief

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher & Georg Gfrerer

