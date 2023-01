Die Hörbuch-App, der bessere Partner

Kein Mensch kann bieten, was die Hörbuch-App bietet.

Immer mehr Menschen teilen ihr Bett nicht mehr mit ihrem Partner, sondern mit jemandem, der sich im Schlaf weder umdreht noch schnarcht. Sondern redet. Und zwar wie gedruckt. Und sobald man selig eingeschlafen ist, hört er auf. So etwas kann einem kein Mensch bieten. Dafür braucht es eine Hörbuch-App. Das sieht der Partner auch ein.

Insgeheim schläft er selber lieber mit der App. Auch wenn er es nicht zugibt. Aber jetzt fängt die App auf einmal an, sich wie ein Partner aufzuführen. Macht heimlich Stricherllisten, um sie einem irgendwann unter die Nase zu reiben. Mir hat die App eine Statistik zu ­meinem Hörverhalten im Jahr 2022 geschickt. Durchschnittlich, behauptet sie, höre ich 139 Minuten pro Tag. Das stimmt schon einmal nicht. Denn nach fünf Minuten schlafe ich immer ein. Mehrmals pro Nacht. Insgesamt habe ich angeblich 31.254 Minuten „Literatur & Belletristik“ gehört, 14.262 Minuten „Krimis & Thriller“ und 13.387 Minuten „Liebesromane“. Offenbar will mir die App sagen, dass ich meine Zeit mit „Liebesromanen“ verplempere? So eine Frechheit! Sie müsste es doch wissen. Immerhin habe ich auch „Krieg und Frieden“ downgeloadet.

Außerdem ist auch nicht alles Literatur, was nach Literatur klingt. Nicht einmal Goethe schreibt immer wie Goethe. Auf meinem Gartenkalender steht zum Beispiel: „Im Garten soll Ruhe über die Seele kommen, deshalb sucht der Gärtner Ruhe und Privatsphäre.“ Neben so einem Satz würde doch jede Deutschlehrerin schreiben: Ein Goethe wirst du nie! Wortwiederholung. Tautologie. So ein Goethe wäre doch lieber Gärtner geworden, finde ich. Außerdem gibt es nichts Besseres gegen Schlafstörungen als „Vom Winde verweht“. Man muss es nur als medizinisches Produkt betrachten.

("Die Presse Schaufenster" vom 27.01.23)