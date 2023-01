Österreichs Wirtschaft schrumpfte nach Wachstum zum Jahresende

Nach drei Quartalen positiven Wachstums war die heimische Wirtschaftsleistung im vierten Quartal erstmals rückläufig.

Die heimische Wirtschaftsleistung ist im vierten Quartal 2022 gesunken. Gegenüber dem Vorquartal ging sie um 0,7 Prozent zurück. Damit war die Wirtschaftsleistung nach drei Quartalen positiven Wachstums erstmals rückläufig. Im Jahresabstand stieg sie um 2,7 Prozent. "Dieses hohe Wachstum ergibt sich aufgrund des niedrigeren Niveaus im Vorjahr, wo Maßnahmen des vierten Lockdown im Rahmen der Covid-19-Pandemie die wirtschaftliche Aktivität in Österreich belasteten", so das Wifo.

Während Dienstleistungsbereiche und der Konsum der privaten Haushalte die Konjunktur belasteten, verlief die Entwicklung in Industrie und Außenhandel den Wirtschaftsforschern zufolge noch stabil. In der Bauwirtschaft wurde ein Rückgang von 0,9 Prozent verzeichnet. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie lag die Wertschöpfung um 2,7 Prozent unter dem Vorquartal. Spiegelbildlich ging die Konsumnachfrage der privaten Haushalte zurück. "Die hohen Verbraucherpreise belasteten hier die Entwicklung deutlich", so das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung in seiner heutigen Schnellschätzung. Stabilisierend habe die Wertschöpfung in den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen gewirkt.

