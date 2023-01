Proxygen bezieht Laborflächen im Twenty-One

Das Biotechnologieunternehmen mietet rund 1000 Quadratmeter Laborflächen im Innovation-Hub des Wiener Gewerbequartiers.

Die Life-Science-Branche gewinnt zunehmend an Bedeutung am heimischen Immobilienmarkt. Mit rund 900 Unternehmen und einem Umsatz von 25,1 Milliarden Euro im Bereich der Chemie- und Biotechnologie, Pharmaindustrie und Medizintechnik, entwickelt sich Österreich zu einem Standort mit internationaler Forschungsausrichtung. Alleine in Wien wurden durch die Coronapandemie seit 2018 neue Arbeitsplätze im Bereich Life-Science generiert. Der Gewerbeimmobilienentwickler Bondi Consult vermietet seit Ende 2022 rund 1000 Quadratmeter Laborfläche im sogenannten Innovation-Hub des Businessquartiers Twenty-One in der Wiener Siemensstraße an das Biotechnologieunternehmen Proxygen.

Potential für Laborflächen

In Bau befinden sich zusätzlich zu den 3000 Quadratmetern im Innovation Hub derzeit rund 5000 Quadratmeter Laborflächen im Central Hub mit einer geplanten Fertigstellung im vierten Quartal 2024. „In der Pipeline sind weitere bis zu 15.000 Quadratmeter Laborflächen im TwentyOne, womit wir auf die Nachfrage am Wiener Markt nach mehr Laborflächen reagiert haben“, sagt Anton Bondi de Antoni, Gründer des gleichnamigen Unternehmens. Der Central Hub bietet neben den Laborflächen weitere knapp 25.000 Quadratmeter Büroflächen und circa 2000 Quadratmeter Produktions‐/Logistikflächen für Forschungsunternehmen mit eigenen Produktionen.

