Musikalische Abrechnung mit dem Ex

Miley Cyrus kauft sich ihre Rosen lieber selbst: Wie man musikalisch mit seinem Ex-Partner abrechnet.

Ein schulterfreies, anliegendes Kleid aus schwarzer Seide und dazu ein enges Perlenhalsband: Einer der markantesten Looks von Prinzessin Diana hat sich ausgerechnet als „Revenge Dress“ ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Getragen hat sie es, als der nunmehrige König Charles III. vor laufenden Kameras seine Affäre mit Camilla Parker Bowles gestand. Bis heute lässt man die verstorbene Prinzessin für diesen Moment hochleben. Immerhin hat sie medienwirksam umgesetzt, worüber Verlassene und Betrogene sonst nur fantasieren können: öffentlich und gut gekleidet über den Verflossenen zu triumphieren. Und natürlich erfüllte sie dabei eine der wenigen den britischen Monarchen verbliebenen Funktionen bravourös: ihr Volk zu unterhalten.

Den Vermarktungswert prominenter Racheaktionen hat allerdings erst die Musikindustrie so richtig ausgeschöpft. Zuletzt stellte das die 45-jährige kolumbianische Sängerin Shakira unter Beweis. Gemeinsam mit dem argentinischen Produzenten Bizarrap veröffentlicht sie Mitte Jänner die „BZRP Music Session #53“. In expliziten Zeilen und spanischer Sprache schmäht sie ihren Exmann, den ehemaligen FC-Barcelona-Fußballer Gerard Piqué. Immerhin hält sie sich an die eigenen Textzeilen: „Frauen weinen nicht mehr, sie rechnen ab.“