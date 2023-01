Florian Asamer als Chefredakteur der „Presse“ nominiert

Christian Ultsch, geboren 1969 in Wien, schreibt seit 1996 für „Die Presse“. Seit 2004 leitet er das Außenpolitik-Ressort. Als Chefredakteur und Blattmacher zeichnet Ultsch zusätzlich für die „Presse am Sonntag“ seit deren Gründung 2009 verantwortlich. Von 2003 bis 2004 war Ultsch Korrespondent der „Presse“ in Berlin und wurde mehrmals als außenpolitischer Journalist des Jahres ausgezeichnet. Zu seinen Interviewpartnern zählten Kofi Annan, Recep Tayyip Erdogan, Mahmoud Abbas, Benjamin Netanjahu, Shimon Peres, Bashar al-Assad, Antonio Guterres, Henry Kissinger, Madeleine Albright. 2017 schrieb er ein Buch über die Flüchtlingskrise („Flucht“). Ultsch schloss ein Studium der Politikwissenschaften, des Völkerrechts und der Volkswirtschaft an der Universität Wien ab.