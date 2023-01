Und wieder pusht eine Serie einen alten Song

In der dritten Folge der HBO-Serie „The Last of Us“ kommt das Liebeslied „Long Long Time“ von Linda Ronstadt prominent vor. Die Streamingabrufe auf Spotify sind um 4900 Prozent gestiegen.

„And I think I'm gonna love you/ For a long, long time“, sang Linda Ronstadt 1970 in ihrem folkigen Liebeslied „Long Long Time“. Zwölf Wochen lang war die Single damals in den US-Billboard-Charts, höher als bis Platz 25 kletterte sie nie. Der Song könnte nun ein zweites Mal in die Charts einsteigen. Denn er kam prominent in der jüngsten Folge der gehypten HBO-Zombieserie „The Last of Us“ vor. Mehr noch: Die Episode, die dritte der insgesamt neun, wurde nach dem Lied benannt. Schauspieler Nick Offerman stimmt es darin auf dem Klavier an, am Schluss erklingt es zum Abspann.

Seit der Veröffentlichung der berührenden Folge ist das Interesse am Song deutlich gestiegen: Nach der Ausstrahlung am Sonntag (hierzulande via Sky am Montag) habe die Anzahl der Streams auf Spotify zwischen 23 Uhr und Mitternacht im Vergleich zur Vorwoche um 4900 Prozent zugenommen, gab der Musikstreamingdienst bekannt. Der Name Linda Ronstadt trendet auch in den sozialen Medien, am Dienstag etwa auf Twitter.

Durch den Song dürfte eine neue Generation die Sängerin entdecken – ähnlich wie es mit Kate Bush und ihrem Song „Running Up That Hill“ passierte, der eine prominente Rolle in der Netflix-Serie „Stranger Things“ spielte. Dabei ist Ronstadt beileibe keine Unbekannte, vor allem nicht in ihrer Heimat, den USA. Sie ist im Laufe ihrer Karriere mit zwölf Grammys ausgezeichnet worden und war zeitweise die erfolgreichste und auch teuerste Künstlerin Nordamerikas. Ihr musikalisches Repertoire reichte von Rock, Pop und Country über Jazz bis zu traditioneller mexikanischer Musik. Doch in den vergangenen Jahren ist es still geworden um die Musikerin.

„Ich kann keine einzige Note mehr singen“

Vor fast zehn Jahren zog sie sich komplett von der Bühne zurück, da bei ihr eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert worden war. „Ich kann keine einzige Note mehr singen“, sagte sie damals. Seither trat sie vor allem bei Ehrungen auf.

Seltsam mutet heute jedenfalls das Cover zum Album an, auf dem „Long Long Time“ erschienen ist: Für „Silk Purse“ posiert die damals 24-Jährige in einem Kobel mit ausgewachsenen Schweinen.