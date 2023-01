Trocken ins neue Jahr starten, das wollen immer mehr Menschen und entscheiden sich daher, einen Monat komplett auf Alkohol zu verzichten.

Neudeutsch – also auf Englisch – nennt man das dann „Dry January“. Respekt allen, die das ohne problematische Kompensationshandlung durchziehen. Schließlich beginnt der Jänner mit einer halben Silvesternacht und einer Woche Schulferien. Beides Ereignisse, die viele Menschen (vielleicht sollte man sagen: Eltern) leichter mit Alkohol ertragen. Respekt auch deshalb, weil der Jänner der längste Monat des Jahres ist. Oder wie Twitter-Philosoph El Hotzo vergangenen Samstag (am 28. Jänner) mitfühlend formulierte: „Es ist seit sieben Jahren Jänner.“

Zwar eindeutig weniger ambitioniert, aber klüger erscheinen jene, die im Jänner weitertrinken wie gewohnt und gleich einen neuen Trend ausrufen: den „Dry February“ (oder zungenbrecherischer: den „Febdryary“). Der Februar ist eindeutig der bessere Monat fürs Nichttrinken. Er ist drei Tage kürzer, und ab dem letzten Drittel beginnt die Fastenzeit. Wer bis 28. 2. auf den Geschmack von Wasser und Saft-Begleitung gekommen ist, schafft auch noch sechs weitere Wochen bis Ostersonntag. Und wer es nicht schafft, kann trotzdem sagen, die Leber einen Monat geschont zu haben, und darum gehts ja. Also, forget dry January, go dry in February!

