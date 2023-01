"Masking Threshold": Ein Tinnitus aus der Hölle

(c) monochrom

Das Horrordrama „Masking Threshold“ läuft derzeit im Wiener Top-Kino.

Manche Filme sind einfach zu seltsam für Österreich. So auch viele Leinwandarbeiten des Wieners Johannes Grenzfurthner, seines Zeichens umtriebiger Multimediakünstler und Mitbegründer der kultigen Monochrom Art Group. Klar: Dass kulturtheoretisch und popkulturell unterfütterte (bzw. überfrachtete) Diskurs-Burlesken im Sci-Fi-Trash-Gewand (mit Titeln wie „Die Gstettensaga: The Rise of Echsenfriedl“) bei uns nicht zum Kassenschlager avancieren, ist zwar gewissermaßen bedauerlich, aber nachvollziehbar.