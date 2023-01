Soziale Säugetiere leben länger als Einzelgänger

Warum sind manche Tierarten drastisch langlebiger als andere? Chinesische Zoologen fanden bei Säugetieren einen Zusammenhang mit der Lebensweise – und Gene, die ihn beeinflussen könnten. Eine Arbeit über besonders langlebige Fische weist in eine ähnliche Richtung.

Die Lebensdauer ist eine Eigenschaft, in der sich Tierarten dramatisch voneinander unterscheiden, wenn auch nicht so dramatisch wie in der Körpergröße. Unter Säugetieren umfasst das Spektrum der Lebenszeit immerhin zwei Größenordnungen: Manche Wühlmäuse werden nur ein Jahr alt, der Grönlandwal kann über 200 Jahre leben.

Was bewirkt diese Unterschiede? Man weiß, dass innerhalb einer Art sozial gut vernetzte Individuen länger leben, wohl weil sie einander vor Räubern und Hunger schützen. Aber gilt dieser Zusammenhang auch für den Vergleich zwischen Arten? Zoologen um Xuming Zhou (Peking) prüften diese These anhand von Daten über 974 Säugetierarten – und bestätigen: Tiere, die in Gruppen leben, werden älter als solche, die einem Singledasein frönen. Wie die Nördliche Kurzschwanzspitzmaus, die nur zwei Jahre alt wird. Die gruppenbildende Fledermaus Große Hufeisennase hat ein ähnliches Gewicht, erreicht aber im Durchschnitt 30 Jahre. Es muss, merken die Forscher in Nature Communications an, eine richtige Gruppe sein, Zusammenleben in Paaren reicht nicht.