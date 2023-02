Pension: Frauen als besondere Teuerungsopfer?

Weil Frauen der Jahrgänge 1964 bis 1968 laut SPÖ regulär immer im zweiten Halbjahr ihre Rente antreten, drohen ihnen spürbare Einbußen. Die SPÖ spricht gar von „Pensionsraub“.

Die jährliche Pensionserhöhung gehört zu den Fixpunkten der politischen Debatten eines jeden Jahres – obwohl es dafür eigentlich eine fixe Regelung gäbe, die auf Basis der durchschnittlichen Teuerung des Vorjahres festlegt, wie die Pensionen angepasst werden. Die Politik allerdings hebelt dies in der Regel aus, um noch etwas draufzulegen. Doch dabei gibt es Abstufungen, und zwar für Neupensionisten: Im ersten Pensionsjahr hängt es nämlich vom Zeitpunkt des Pensionsantritts ab, wie hoch das Plus zum Start ausfällt, das ja der Ausgleich für die Teuerung des Vorjahres ist. Wer im Jänner in Pension geht, bekommt die volle Erhöhung, im Februar sind es 90 Prozent – und so fort. Dieser gesetzlich festgelegten Aliquotierung folgend gibt es für Pensionsantritte im Oktober noch zehn Prozent von der Pensionserhöhung, wer unterdes im November oder Dezember die Rente antritt, bekommt gar kein Plus auf die erste errechnete Pension drauf.

In normalen Zeiten hat das keine großen Auswirkungen – bei Inflationsraten wie den gegenwärtigen jedoch schon. Daher relativierte Türkis-Grün zu Jahresende mit einem zusätzlichen Pensionszuckerl die Aliquotierung, sodass alle Neupensionisten zumindest mit einem Plus von 2,9 Prozent in ihr erstes Pensionsjahr starten. Das galt jedoch nur für heuer – und wurde angesichts der extrem stark steigenden Pensionsausgaben auch kritisiert. Ende des Jahres bestätigte die Regierung eine Rechnung der Alterssicherungskommission über die Größe des Pensionslochs: So muss der Bund bereits 2026 mehr als zwanzig Milliarden Euro in die gesetzliche Pensionsversicherung zuschießen, Beamtenpensionen sind da noch nicht einmal mitgerechnet.