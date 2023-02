Erst Niederösterreich, dann Bund: Rettet Hergovich die SPÖ?

Von dem erst 34-jährigen Sven Hergovich, dem neuen Landesparteichef der SPÖ Niederösterreich, erhofft sich die SPÖ eine deutliche Verjüngung, Hergovich will für Niederösterreich arbeiten, wie er sagt. Bringt sich da ein politisches Nachwuchstalent für den Flügelkampf in der Bundespartei in Stellung?

Zu Aussagen über die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat sich Hergovich noch nicht hinreißen lassen. Doch aufgrund schlechter Wahlergebnisse und Umfragenwerte ist die Führungsdebatte in der Oppositionspartei eigentlich aufgelegt. Was wird aus dem parteiinternen Machtkampf zwischen Pamela-Rendi Wagner und Hans Peter Doskozil? Und welche Personalreserven hätte die SPÖ sonst noch in petto?

Innenpolitik-Ressortchef der „Presse“, Oliver Pink, im Gespräch über die Situation der SPÖ.

Gäste: Oliver Pink

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Quellen: ORF/ZiB2

Nominieren Sie "Presse Play - Was wichtig wird" beim Ö3-Podcast-Award 2023!