Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Van der Bellen in Kiew: "Wir lassen euch nicht alleine": Der österreichische Bundespräsident ist mit einer Delegation in der Ukraine angekommen. Dort will er Staatschef Selenskij treffen. Mehr dazu

Fahrplan für Corona-Lockerungen: Die Bundesregierung wird am Mittwoch dem Vernehmen nach den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen vorlegen. Darin soll festgehalten werden, welche Krisenmaßnahmen zu welchem Zeitpunkt enden bzw. ins reguläre Gesundheitssystem übergeführt werden können, hieß es.

Marcel Sabitzer wechselt zu Manchester United: Der ÖFB-Teamspieler wechselt leihweise bis Saisonende nach Manchester. Er ist der erste Österreicher, der bei den „Red Devils“ spielt. Mehr dazu

Was sich beim Wahlrecht ändert: Der Nationalrat hat am Dienstagabend eine Wahlrechtsreform beschlossen. Diese soll künftig bereits am Wahlabend mehr Klarheit bringen. Auch bei der Bundespräsidenten-Wahl gibt es eine Änderung. Mehr dazu

Alec Baldwin nach Todesschuss angeklagt: Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico hat gegen den Schauspieler Alec Baldwin (64) nach einem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Western-Filmdreh Anklage erhoben. Die Behörde reichte die Klage am Dienstag offiziell beim Gericht in Santa Fe ein. Auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed muss sich vor Gericht verantworten. Beide sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Mehr dazu

Schon gehört ihr alle mir! Sven Hergovich gibt sich bei seinem Antritt selbstbewusst: Doch mehr Respekt vorm freien Mandat täte gut, schreibt Philipp Aichinger in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, dass einer Frau das verächtliche Verziehen ihrer Mundwinkel teuer zu stehen kam. Mehr dazu