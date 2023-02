Pamela Andersons Netflix-Doku: Ein Befreiungsschlag

Lange haben Andere Pamela Andersons Geschichte erzählt, über eine Blondine, ein Sexsymbol. In einer Netflix-Doku bemüht sie sich um die Deutungshoheit über die eigene Biografie.

Anstelle des Pappaufstellers in Pin-up-Pose, den man von Pamela Anderson seit den Neunzigern im Kopf mit sich herumträgt, tritt nun eine „echte“ Frau ins Rampenlicht: Kaum geschminkt sitzt sie in heller Strickjacke auf der Couch – in der jüngst erschienenen Netflix-Doku „Pamela Anderson – eine Liebesgeschichte“. Und bemüht sich, die Deutungshoheit über die eigene Biografie zurückzuerobern.

Nach Jahrzehnten, in denen Journalistinnen, selbstverliebte Talk-Show-Hosts und eine amüsierte Menge ihr Narrativ bestimmten, gibt sich Anderson erstmals selbst – wenn auch spät – das Recht, zu sprechen. Damit ordnet sie sich in eine immer länger werdende Liste prominenter Frauen ein (darunter Paris Hilton, Britney Spears, Janet Jackson), die medial über Jahre tendenziös dargestellt und sexistisch herabgewürdigt wurden – und die nun den Wandel der Zeit nutzen, um ihr Image zurechtzurücken.

Ryan Whites Anderson-Porträt bedient sich dafür bewährter Stilmittel: Kindheitsfotos, Urlaubsvideos, Tagebucheinträge. Erzählt wird chronologisch, beginnend bei Andersons schwieriger Kindheit auf Vancouver Island. Ihr Vater war damals Alkoholiker und „bad boy“, wie sie sagt, ihre Eltern stritten viel und gewaltig, auch vor den Kindern. Sexuell belästigt worden sei sie schon von ihrer Babysitterin, mit 12 habe ein 25-Jähriger sie vergewaltigt. Von da an habe sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlgefühlt, sei daher ein sehr schüchternes Kind gewesen.

Mit nur 12 Jahren wurde Pamela Anderson vergewaltigt. Netflix

Als junge Erwachsene wird Anderson unverhofft im Football-Stadium entdeckt, für eine Bierwerbung eingesetzt, schließlich für ein Fotoshooting nach Los Angeles in die Playboy-Villa eingeladen. Sich nackt vor der Kamera zu zeigen, habe ihr schließlich ein Gefühl von Körperkontrolle zurückgegeben. Dann kam die TV-Serie „Baywatch“: Sie macht Anderson zum globalen Sexsymbol, zur „berühmtesten Blondine des Planeten“.

Als junge Erwachsene wurde sie unverhofft in einem Football-Stadion entdeckt. Netflix

Archivclips führen vor Augen, wie meist männliche Interviewpartner diese über intimste Details befragen, sie auf ihre Brüste ansprechen, auf Sex. Die Fragen muss Anderson ein ums andere Mal freundlich lächelnd abnicken. Später beginnt sie auch, sich dagegen zu wehren: „Was ist denn eigentlich so interessant an meinen Brüsten?“

Ein Sexvideo als Trauma-Treibstoff

Länger widmet sich diese „Liebesgeschichte“ Andersons Ehe zu Rockstar Tommy Lee: Nach nur vier Tagen Bekanntschaft gaben sich die beiden das Ja-Wort, private Aufnahmen vermitteln dennoch den Eindruck einer innigen Bindung. Nach einer medial ausgeschlachteten Fehlgeburt bringt Anderson zwei Söhne zur Welt. Ins Blitzlichtgewitter stürzt die Beziehung, als ein Sex-Tape aus dem Haus des Paars gestohlen und veröffentlicht wird: Unlängst rollte die Miniserie „Pam & Tommy“ den Fall wieder auf.

Pamela Anderson war auch Mutter, als eine solche wurde sie jedoch kaum porträtiert. Netflix

Deren Produzenten rügt die Doku vergleichsweise sanft, zuvor hatte Anderson sie gegenüber dem US-Magazin „Variety“ geschmäht. Bis heute nagt der Skandal an ihr. Wie die Trennung von Lee, von dem sie sich scheiden ließ, nachdem er sie tätlich angriff. Dennoch kommt er hier relativ glimpflich davon. Wie auch andere Männer: So ist in der Doku etwa keine Rede von Tim Allens Penis, der Anderson an einem Filmset unaufgefordert gezeigt worden sein soll. Sehr wohl hingegen in ihrer – zeitgleich erschienenen – Autobiografie „Love, Pamela“.