Alle Corona-Maßnahmen enden spätestens am 30. Juni

Österreich kehrt schrittweise zum Normalbetrieb zurück: Die Maskenpflicht in Spitälern soll mit 30. April enden, ebenso wie die Risikogruppenfreistellung.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat den Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen beschlossen - fast genau drei Jahre nach den ersten bestätigten Fällen in Österreich. Stufenweise sollen bis zum Sommer die Regelungen auslaufen, ab 30. Juni soll Österreich wieder in den "Normalbetrieb" zurückkehren. In vulnerablen Bereichen wie Spitälern oder Pflegeheimen besteht derzeit noch Maskenpflicht. Sie soll mit 30. April enden, ebenso wie die Risikogruppenfreistellung.

Auch sämtliche Corona-Krisenstäbe und Gremien sollen aufgelöst werden. Mit 30. Juni plant das Gesundheitsministerium das Ende der Sonderbestimmungen für Corona. Sars-CoV-2 ist dann keine meldepflichtige Krankheit mehr, es endet damit auch die derzeit noch gültige Verkehrsbeschränkung für positiv getestete Menschen. Aktuell müssen Infizierte zwar nicht in Quarantäne, sind aber zum Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen und auch im Freien bei engem Kontakt zu anderen Menschen verpflichtet.

Auch Impfen, Testen und Medikamente sollen ab 30. Juni in den Regelbetrieb überführt werden. Sie sollen aber jedenfalls kostenlos bleiben. „Wir müssen raus aus dem Krisenmodus“, sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Die Entwicklung der letzten Monate lasse das zu. „Wir werden die Situation aber weiter beobachten“, so Rauch.

