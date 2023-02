Chelseas neues Juwel: Enzo Fernández

Chelsea krönte seine Einkaufstour zum Abschluss des Transferfensters mit der Verpflichtung des argentinischen Weltmeisters Enzo Fernández. Es fließt eine britische Rekordsumme.

Die Londoner zahlen 121 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler an Benfica Lissabon, wie der portugiesische Club des deutschen Fußball-Trainers Roger Schmidt in der Nacht. Fernández erhält einen Vertrag über achteinhalb Jahre bis 2031.

Damit gab alleine Chelsea in der Winter-Transferperiode mehr als 300 Millionen Euro für neue Spieler aus. Die Clubs aus der Premier League sorgten britischen Medienberichten zufolge für eine neue Bestmarke und zahlten in diesem Wechselfenster rund 924 Millionen Euro an Ablösesummen. Für einen einzelnen Spieler hatte Manchester City bislang den Ablöse-Rekord mit umgerechnet rund 118 Millionen Euro für die Verpflichtung von Jack Grealish von Aston Villa inne.

Bester junger Spieler bei WM in Katar

Fernández war erst im Sommer von River Plate zu Benfica gewechselt, beim WM-Triumph in Katar wurde er als bester junger Spieler ausgezeichnet. Chelsea überweist nun die festgeschriebene Ablösesumme an die Portugiesen.

Mit der Besitzergruppe um den Amerikaner Todd Boehly sind die Blues auf Investitionskurs und hatten zuvor bereits sieben weitere neue Spieler geholt, unter anderen den Ukrainer Mychajlo Mudryk für bis zu 100 Millionen Euro. Insgesamt gab Chelsea diese Saison damit mehr als 600 Millionen Euro an Ablöse aus.

