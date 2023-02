Ältester Menschenaffe der Welt ist tot

Das Bonobo-Weibchen Margrit lebte im Frankfurter Zoo. Mit vermutlich 70 Jahren ist sie nun gestorben.

Sie wurde in den Regenwäldern des Kongos geboren und lebte sein 1959 im Frankfurter Zoo - nun ist das Bonobo-Weibchen Margrit im Alter von vermutlich rund 70 Jahren gestorben. Das teilte eine Zoosprecherin mit. Sie war nach Angaben des Zoos wohl die älteste Vertreterin ihrer Art und vermutlich sogar der älteste Menschenaffe der heute lebenden Population.

Das Leben des langjährigen Matriarchin der Bonobo-Gruppe sei friedlich und am Schluss schnell zu Ende gegangen, hieß es. Lediglich zwei Tage zuvor nahmen die Pflegerinnen und Pfleger leichte Veränderungen wahr. Margit war etwas weniger aktiv und fraß auch nicht mehr ihre üblichen Mengen, hieß es. Zeichen von Schmerzen zeigte sie nicht.

"Sie starb innerhalb von Minuten unter Beobachtung durch das Pflegeteam, während das jüngere Weibchen Hannah an ihrer Seite saß", sagte Zoodirektorin Christina Geiger. Margrit habe ein ungewöhnlich langes Leben und gehabt und sei unter ihren Artgenossen beliebt und geachtet gewesen. "Jetzt war es Zeit für sie, zu gehen."

Rund 80 Nachkommen in 17 Zoos

Der Zoo Frankfurt verdankte Margrit im Jahr 1962 die Welterstzucht bei den Bonobos. Insgesamt siebenmal hatte sie Nachwuchs. Drei ihrer Kinder leben heut enoch in den Zoos von Wuppertal, Köln und in Frankreich. Etwa 80 ihrer Nachkommen sind in 17 Zoos zu finden.

Margrit wurde vermutlcih Anfang der 1950er-Jahre in den Regewälder des Kongo geboren. Im November 1959 kam sie zusammen mit anderen Bonobo-Weibchen aus dem Zoo Kinshasa nach Frankfurt.

Heute ist es die große Ausnahme, dass Tiere, die in freier Wildbahn geboren werden, in Zoos kommen. Das Washingtoner Artenschutzabkommen verbietet den kommerziellen Handel mit Arten, die stark bedroht sind.

