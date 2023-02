Preissenkungen zeigen Wirkung: Tesla steigert Produktion in Shanghai

Der weltgrößte Elektroautobauer will im Februar und März durchschnittlich fast 20.000 Fahrzeuge pro Woche in seiner wichtigsten Fabrik produzieren.

Im Tesla-Werk in Shanghai soll die Produktion nach internen Plänen wegen der angeheizten Nachfrage steigen. Der weltgrößte Elektroautobauer will im Februar und März durchschnittlich fast 20.000 Fahrzeuge pro Woche in seiner wichtigsten Fabrik produzieren, wie aus einem Planungsprotokoll hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Mit diesem Produktionsniveau würde das Werk in etwa so viel produzieren wie im September.

Angekurbelt wurde die Nachfrage durch die jüngsten Preissenkungen von Tesla. Die Bestellungen seien im Januar etwa doppelt so hoch gewesen wie die Produktion, sagte Konzernchef Elon Musk vergangene Woche auf einer Telefonkonferenz. Die Auslieferungen 2023 könnten dem Firmengründer zufolge die Marke von zwei Millionen Fahrzeugen erreichen, sofern es keine externen Störungen gebe.

Im Dezember hatte Tesla die Produktion in Shanghai gegenüber November um etwa ein Drittel gekürzt und die Bänder rund um das chinesische Neujahrsfest angehalten, um mit den steigenden Lagerbeständen fertig zu werden. Danach hatte der Autobauer seine Preise in China mehrfach gesenkt und damit einen Preiskampf entfacht, dem bereits einige Hersteller gefolgt sind. Das Werk in Shanghai produziert Fahrzeuge für den chinesischen Markt und für den Export nach Europa.

(Reuters)