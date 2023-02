Wacholder für die Leber: Die Chemie der ägyptischen Mumien

(c) M. Abdelghaffar

Gefäße aus der Werkstatt in Sakkara.

Bienenwachs für den Magen, Rizinusöl für den Kopf: Erstmals wurde chemisch analysiert, was die Gefäße altägyptischer Balsamierer wirklich enthielten. Manche Ingredienzien kamen von weit her.

„Die Mumie ist viel mehr als der Leichnam“, schreibt Jan Assmann in „Tod und Jenseits im Alten Ägypten“, „sie ist ein Abbild des Gottes Osiris und eine Art Hieroglyphe des ganzen Menschen, die, wie der Ägypter das nennt, ,mit Zauber angefüllt ist‘“.

Dieser Zauber erschließt sich uns heute schwer, dahinter steht der Mythos des Osiris, dessen Leichnam von seinem Bruder Seth zerstückelt und von seiner Gemahlin Isis wieder zusammengesetzt wird. Dieses Zusammensetzen ist ein Motiv der Einbalsamierung, die 70 Tage dauern sollte. Sie wurde in großen Werkstätten praktiziert.

Archäologen um Philipp Stockhammer (Uni München) untersuchten nun laut ihrer Publikation in „Nature" die Hinterlassenschaften einer solchen Werkstatt aus der Zeit der 26. Dynastie (664-525 v. Chr.) in Sakkara, einer wichtigen altägyptischen Totenstadt am rechten Nilufer. Gefunden wurden 31 Keramikgefäße, viele davon beschriftet, mit Informationen wie „zum Waschen“, „am dritten Tag“, „für angenehmen Geruch“, oder „um die Haut schön zu machen“.

Nicht Weihrauch, sondern Öle und Fette