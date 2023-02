Mann in Wiener Wohnung niedergestochen

Die Polizei wurde wegen Hilferufen alarmiert. Im Stiegenhaus trafen sie einen blutigen, unverletzten 30-Jährigen. Er wird verdächtigt, einen Mann in den Rücken gestochen zu haben.

Am Dienstagnachmittag sind aus einer Wohnung in Wien-Meidling Hilferufe zu hören gewesen. Die alarmierten Helfer entdeckten einen blutigen Mann (30) im Stiegenhaus, der keine Verletzungen aufwies. Ein zweiter Mann wurde in der Wohnung mit einem Stich im Rücken gefunden. Wie Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch sagte, besteht keine Lebensgefahr.

Nach aktuellem Ermittlungsstand steht der unverletzt gebliebene Albaner im Verdacht, den Gleichaltrigen attackiert zu haben. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Es geht ihm bereits so gut, dass er im Laufe des Mittwochs befragt werden soll. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.

