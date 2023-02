Russland ändert seine Kriegstaktik in der Ukraine

Anadolu Agency via Getty Images

Der Kreml setzt in der Ukraine auf eine neue Strategie: auf „konzertierte Angriffe“. Hohe Opferzahlen nimmt die russische Führung dabei in Kauf.

Nach Wuhledar gelangte man schon vor Monaten nicht mehr auf der normalen Verbindungsstraße. Der einzige halbwegs sichere Weg führte über Feldpisten, in denen der Winterfrost die tiefen Reifenspuren der Militärfahrzeuge im Matsch festgefroren hat. Aber nun ist diese längere und zeitraubende Route plötzlich gefährlicher als je zuvor. Denn vor drei Tagen startete die russische Armee Sondierungsangriffe auf die vormals 17.500 Einwohner große Kohlestadt im Donbass, etwa 50 Kilometer südwestlich des russisch besetzten Donezk gelegen. Mittlerweile haben sich die Vorstoßattacken zu einem „konzertierten Angriff“ entwickelt, wie der britische Geheimdienst in einem Update zur Lage in der Ukraine schreibt.



Es sind Hunderte von Artilleriegranaten und immer wieder sogenannte Vakuumbomben, die auf die geometrisch ausgerichteten Wohnviertel Wuhledars niederprasseln. Die thermobarischen Waffen, die den Sauerstoff aus der Luft saugen, explodieren in einem riesigen Feuerball, wie Videos im Internet eindringlich zeigen.