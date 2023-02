Der Streit um die deutschen Autobahnen

(c) IMAGO/Nikito (IMAGO)

Der Verkehrsminister will alte Straßenprojekte mit neuem Tempo ausbauen. Auch ein Autobahnstück in Richtung Österreich soll achtspurig werden.

Geht es nach Christian Lindner, ist die Sache einfach: Wer mehr Straßen baut, schützt das Klima. „Denn durch Staus und Umwege unnötig produziertes CO2 können wir im Verkehr reduzieren, wenn unsere Autobahnen besser ausgebaut und verbunden sind“, ließ der FDP-Parteichef und deutsche Finanzminister wissen.

Sein Parteikollege und Verkehrsminister Volker Wissing arbeitet gerade daran, diesen Gedanken politisch umzusetzen. Er will den Ausbau von Autobahnen in Deutschland stark beschleunigen: 144 Projekte stehen auf einer internen Liste, die in Berlin kursiert. Neue Autobahnen wird es zwar nicht geben. Dafür sollen etliche Fahrspuren auf alten hinzukommen – auch auf einer Route von München nach Österreich, die bis zum Brennerpass führt.