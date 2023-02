George Santos, der Abgeordnete mit dem erfundenen Lebenslauf

Behörden ermitteln gegen George Santos, einen frisch gewählten Republikaner im US-Repräsentantenhaus. Im Raum stehen Missbrauch von Kampagnenmitteln – und eine fabrizierte Vita.

New York. Es ist dann doch ungewöhnlich, wenn sich ein Kongressabgeordneter keinen Monat nach der Amtseinführung aus seinen Pflichten verabschiedet. So geschehen, als George Santos mitteilte, er werde seine Arbeit in den Komitees vorübergehend bleiben lassen – solange, bis die Behörden ihre Ermittlungen gegen ihn abgeschlossen hätten.

Sie ermitteln wegen Kampagnenmittel-Missbrauchs. Die Ungereimtheiten in der Kriegskasse des Republikaners fielen auf, nachdem US-Medien begonnen hatten, über Santos' fabrizierten Lebenslauf zu berichten.

Wer ist George Santos? Ein frisch gewählter Kongressabgeordneter, 34 Jahre alt; einer aus der Riege von Politikern, die in New York demokratische Sitze in republikanische verwandeln konnten. Fest steht auch, dass er in Schuldenverfahren genannt wurde; Behörden in den USA und in Brasilien ermitteln gegen ihn. Seine eigenen Wähler auf Long Island wären ihn gern wieder los, genauso wie die lokale republikanische Partei.